Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am frühen Morgen des Freitags am 23.Mai, stellte die Eigentümerin der Gaststätte "Zur Eiche" fest, dass die Scheibe der Eingangstür des Lokals eingeschlagen worden war. Unbekannte Täter verschaffte sich somit gewaltsam Zugang in das Lokal im Kattenbühl. Aus dem Schankraum entwendeten der oder die Täter zwei Flaschen Alkohol. Das Lokal wurde weiter nicht nach Diebesgut durchwühlt. Die Ermittler haben am Tatort Spuren gesichert. Anwohner oder weitere Zeugen denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden.

