POL-HX: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Beverungen (ots) - Bei einem Unfall mit einem Fahrrad und einem Auto bei Beverungen-Würgassen ist ein 85-jähriger Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 20. Mai, gegen 16.30 Uhr an der L763 in Höhe des Freizeitsees. Der 85-Jähriger Radfahrer befuhr den Alten Postweg aus Richtung Würgassen kommend und ...

mehr