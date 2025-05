POL-HX: Junge Ladendiebinnen sorgen für Polizeieinsatz in der Innenstadt

Höxter, (ots) - Vielleicht war er noch nicht ganz wach, jedenfalls hatte ein 51-jähriger Höxteraner am Dienstag, 13. Mai, offensichtlich nicht damit gerechnet, dass die Polizei schon morgens um 07:15 Uhr die Geschwindigkeit auf der K18 in Bosseborn kontrolliert. Er war in seinem Pkw VW mit fast 120 Km/h in eine Polizeikontrolle geraten, obwohl dort lediglich 70 km/h erlaubt sind. Ihn erwartet neben einem Bußgeld von mindestens 320 EUR, einem Monat Fahrverbot auch der ...

