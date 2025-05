Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Am vergangenen Samstag, 10. Mai, kam es in Bad Driburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 2 Uhr überquerte ein 42-jähriger Fußgänger aus Bad Driburg die Mühlenstraße in Bad Driburg. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ohne Licht, auf der Mühlenstraße. Auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel erfasste das Fahrzeug den Fußgänger. Dabei erlitt der Bad Driburger schwere Verletzungen. Das Fahrzeug entfernte sich in unbekannte Richtung. Der verletzte Mann begab sich anschließend nach Hause und wurde dann von einem Familienangehörigen in ein Krankenhaus gebracht. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

