Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit Springmesser und unter Drogeneinfluss zur Polizeiwache - Zwei Fälle im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Gleich zwei ungewöhnliche Vorfälle beschäftigten in dieser Woche die Polizeibeamten in Bad Driburg und Höxter. In beiden Fällen erschienen Männer unter dem Einfluss berauschender Mittel eigenständig auf Polizeidienststellen - einer davon sogar bewaffnet.

Am Mittwoch, 14. Mai, suchte ein 25-jähriger Mann aus Bad Driburg die Polizeiwache in seiner Heimatstadt auf, um einen Diebstahl zur Anzeige zu bringen. Den eingesetzten Beamten fielen jedoch sofort drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann auf. Nach der Anzeigenaufnahme ordneten sie eine Blutprobenentnahme an.

Zudem führte der 25-Jährige ein Springmesser mit sich, das von den Polizeibeamten sichergestellt wurde. Gegen ihn wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet - wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bereits zwei Tage zuvor, am Montag, 12. Mai, erschien ein 46-jähriger Mann aus Köln auf der Polizeiwache in Höxter. Auch er war mit einem E-Scooter unterwegs. Während eines Gesprächs bemerkten die Beamten ebenfalls Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, woraufhin auch hier eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, bis eine vollständige Ausnüchterung gewährleistet ist.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren und rechtlichen Konsequenzen des Fahrens unter Drogeneinfluss hin - auch bei Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Scootern. Verstöße können nicht nur mit Bußgeldern und Fahrverboten, sondern auch mit strafrechtlichen Konsequenzen geahndet werden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell