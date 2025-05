Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht nach einem schwarzen Audi A3 aus Warburg

Warburg (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach einem schwarzen Audi A3 aus Warburg und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Es handelt sich um einen schwarzen Audi A3 aus dem Baujahr 2005 ohne weitere äußere Auffälligkeiten wie Aufkleber etc. Das Kennzeichen lautet HX-EA 4321.

In diesem Wagen ist eine ältere Frau unterwegs, die sich womöglich in einer gesundheitlichen Notlage befindet und Hilfe benötigt. Wer das gesuchte Fahrzeug sieht, sollte sich unverzüglich mit der Polizei über den Notruf 110 in Verbindung setzen.

