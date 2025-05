Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 58-Jähriger verstirbt nach Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Warburg (ots)

Auf der L828 zwischen Warburg-Scherfede und Bonenburg kam es am Samstag, 10. Mai, gegen 22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 58-Jähriger ums Leben kam.

Eine 58-jährige PKW-Fahrerin fuhr mit einem Audi die L828 aus Warburg-Scherfede kommend in Fahrtrichtung Willebadessen. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer fuhr mit einem Opel in entgegengesetzter Richtung. Auf gerader Strecke kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 58-Jährige, der in München lebt, aber verwandtschaftliche Verbindungen in die Region Ostwestfalen hat, verstarb noch an der Unfallstelle. Die Audi-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein VU-Team aus Bielefeld übernahm die Unfallaufnahme, beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Die Strecke war während der Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell