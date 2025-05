Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior stürzt mit seinem Pedelec und verletzt sich schwer

Willebadessen (ots)

Am Donnerstag, 8. Mai, kam es auf einem Feldweg zwischen Niesen und Schweckhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus Borgentreich mit einem Pedelec in Richtung Niesen. Nach ersten Angaben verlor er in einer abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand geringfügiger Sachschaden./rek

