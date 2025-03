Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann stellt sich bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

Ein polizeilich bekannter Mann (m.23) erschien am 10.03.2025 gegen 14.00 Uhr auf der Gemeinsamen Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof und stellte sich dort der Bundespolizei. Er gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er seit längerem per Haftbefehl gesucht werde und jetzt gerne eine geforderte Geldstrafe einzahlen möchte, um eine Ersatzfreiheitstrafe abzuwenden.

"Die Überprüfung der Personaldaten im Fahndungscomputer ergab tatsächlich einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg."

Seit Mitte Juni 2023 wurde der rumänische Staatsangehörige mit einem Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen (Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Fahrschein) gesucht. Eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 486,00 Euro hatte der Gesuchte nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Der junge Mann zahlte die gesamte Geldstrafe vor Ort ein und konnte somit eine bevorstehende Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen abwenden.

"Bundespolizisten veranlassten daraufhin die Löschung der Fahndungsausschreibung und der 23-Jährige konnte die Polizeiwache ohne schlechtes Gewissen wieder verlassen."

