Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf

Hamburg (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 08.03.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 80 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf im Einsatz. Das Volksparkstadion war nach hiesigem Sachstand mit über 57.000 Zuschauern mit der Anstoßzeit um 20:30 Uhr ausverkauft.

Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung von vier verschiedenen Fangruppierungen (Begegnung Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf, rückreisende Fans vom VfB Stuttgart aus Kiel, rückreisende Fans vom FC St. Pauli aus Wolfsburg) im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern.

Rund 190 Fans von Fortuna Düsseldorf reisten mit Fernzügen über den Hamburger Hauptbahnhof an. Auf Grund fehlender Zugverbindungen zur Nachtzeit nach Düsseldorf blieben die Düsseldorf-Fans planmäßig nach dem Spiel in Hamburg.

Darüber hinaus nutzten in der Anreisephase über 25.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Eidelstedt und Othmarschen das Stadion zu erreichen.

In der Anreisephase des Spiels Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf nutzten gegen 19:30 Uhr ca. 100 Stuttgarter Fans die S-Bahn, um in Richtung Hamburger Innenstadt nach einem Spiel der 1.Bundesliga in Kiel zu gelangen. Auf Grund fehlender Zugverbindungen zur Nachtzeit nach Stuttgart blieben die Stuttgart-Fans planmäßig nach dem Spiel in Hamburg. Diese Reiseverbindung verlief unter bundespolizeilichen Überwachungsmaßnahmen störungsfrei.

In der Abreisephase kam es gegen 22:30 Uhr im S-Bahnhof Stellingen auf dem Bahnsteig zu einem medizinischen Notfall. Ein 80-jähriger Reisender stürzte ohne Fremdeinwirkung. Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei wurde der Bahnsteig abgesperrt und erste Hilfe geleistet. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr verbrachte die Person in ein Krankenhaus. Durch die Absperrung des Bahnsteigs entstand ein Rückstau beim Abfluss der HSV-Fans in der Abreisephase.

Des Weiteren sollten ca. 1.170 Fans des FC St. Pauli gegen 23 Uhr über den Hamburger Hauptbahnhof im Rahmen der Rückreise nach einem Spiel der 1. Bundesliga in Wolfsburg reisen. Die St. Pauli-Fans stiegen am Bahnhof Harburg in eine S-Bahn. Ein Teil der Fans verließ diese S-Bahn am Hamburger Hauptbahnhof, ein Teil der Fans fuhr mit der S-Bahn unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Überwachungsmaßnahmen weiter zum S-Bahnhof Landungsbrücken.

Gegen 23:20 Uhr soll ein 27-jähriger Mann (Fan vom FC St. Pauli) eine bundespolizeiliche Absperrung im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig 1 versucht haben gewaltsam zu durchbrechen. Dabei soll er einem Bundespolizisten (Alter: 29 Jahre) mit dem Fuß gegen das Schienbein getreten haben. Ein weiterer 27-jähriger Mann (Fan vom FC St. Pauli) solidarisierte sich und versuchte die festgenommene Person aus der Gewahrsamnahme zu befreien. Die zwei Personen wurden zu Boden gebracht, gefesselt und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Nach Durchführung bundespolizeilicher Maßnahmen (u.a. Atemalkoholtests mit Promillewerten von 2.23 bei der 1. Person und 2.04 bei der 2. Person) mussten sie wieder entlassen werden. Gegen die Personen wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB Sicherheit verlief auch in diesem Fußballeinsatz wiederholt sehr gut.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell