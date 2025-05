Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Personen nach Gasaustritt in Wohnung verstorben

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Höxter

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 7. Mai, gegen 6.30 Uhr, wurden zwei Personen in einem Wohnhaus in Höxter-Lüchtringen leblos aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei den beiden Personen handelt es sich um eine 19-jährige Frau und einem 23-jährigen Mann, die als Gastarbeiter in Deutschland waren.

Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von einem technischen Defekt in der Wohnung aus, der zu einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung geführt hat.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Zu der Zeit befanden sich weitere 21 Personen im Haus, die von der Feuerwehr evakuiert wurden. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Das gesamte Wohnhaus wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn beschlagnahmt. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell