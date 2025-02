POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A 8 mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Polizeipräsidium Pforzheim

Pforzheim - Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A 8 mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Pforzheim (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost wurden am Sonntagnachmittag zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt.

Nach bisherigem Sachstand befuhr gegen 15:15 Uhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer auf der linken Fahrspur die A 8 in Richtung Karlsruhe. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 23-jährige Opelfahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dieser wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit dem Hyundai eines 54 Jahre alten Mannes, der die mittlere Fahrspur nutze. Der Hyundai prallte daraufhin auf einen vor ihm befindlichen Audi einer 30-jährigen Frau. Im Anschluss stieß der Hyundai noch mit dem Kia einer 39-Jährigen zusammen, die sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der Kia wiederum wurde gegen die Leitplanke gedrückt, so dass die Fahrzeugführerin zunächst in ihrem Pkw eingeschlossen war. Die Feuerwehr musste die Frau im Anschluss aus ihrem Fahrzeug befreien. Sowohl der Hyundai-Fahrer als auch die Kia-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Opelfahrerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe war rund drei Stunden voll gesperrt. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei waren mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine höhere fünfstellige Summe.

