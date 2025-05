Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kinder werfen Gegenstände von Brücke - Pkw beschädigt

Brakel (ots)

Am Donnerstag, 1. Mai, kam es auf der Bundesstraße 64 bei Brakel-Hembsen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Gegen 17 Uhr war ein 35-jähriger Mann aus Bad Driburg mit seinem Ford von Höxter in Richtung Brakel unterwegs, als aus Richtung der Uhlenberg-Brücke plötzlich Erdklumpen auf sein Fahrzeug geworfen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zur Tatzeit vier Kinder auf der Brücke auf. Während der Pkw die Brücke passierte, trafen die geworfenen Gegenstände das Fahrzeug und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Kinder flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Jungen und ein Mädchen handeln. Ein Junge trug ein rotes T-Shirt, das Mädchen war mit einem Rock oder Kleid bekleidet. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Kindern machen kann oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Uhlenberg-Brücke gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 an die Polizei Höxter zu wenden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell