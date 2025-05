POL-HX: Mutwillige Sachbeschädigung an Spielgeräten

Höxter (ots) - Am frühen Morgen des Sonntags am 04.Mai, drang gegen 04:00 Uhr ein unbekannter Täter in eine Parfümerie in Höxter ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in den Geschäftsraum in der Marktstrasse. Dazu warf er die Scheibe der Haupteingangstür mit einem zuvor ausgehobenen Gullydeckel ein. Dann durchwühlte der Täter die Auslagen und entwendete mehrere hochwertige Düfte. Der Beuteschaden ...

