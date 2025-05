POL-HX: Großes Kino für die Ohren / Landespolizeiorchester NRW begeistert mit Benefizkonzert

Kreispolizeibehörde Höxter

Kreis Höxter

Ein Abend voller Musik, Emotionen und großer Begeisterung: Das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW am Mittwochabend in der Stadthalle Brakel war ein herausragender musikalischer Auftakt im Jubiläumsjahr "50 Jahre Kreis Höxter". Rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer füllten den Saal und erlebten ein musikalisches Programm, das in seiner Vielfalt und Qualität Maßstäbe setzte.

Schon mit den ersten Takten sprang der Funke vom Orchester auf das Publikum über. Unter der Leitung des US-amerikanischen Dirigenten Scott Lawton bot das rund 45-köpfige Ensemble ein ebenso abwechslungsreiches wie mitreißendes Programm aus 50 Jahren Filmgeschichte, das klassische Werke, sinfonische Filmmusiken und moderne Arrangements eindrucksvoll verband.

Fans von Filmmusik kamen dabei voll auf ihre Kosten: Ein stimmungsvolles Medley mit Passagen aus "Das Boot" erklang ebenso wie Titel aus der Feder des berühmten Filmkomponisten John Williams. Mit einem Augenzwinkern wurde der bekannte Marsch aus der Komödie "Police Academy" präsentiert. Musikalische Klassiker aus Filmen wie "Fluch der Karibik", "Star Trek" oder "Indiana Jones" rundeten das Programm ab.

Nach der Begrüßung durch Landrat Michael Stickeln und Polizeidirektor Christian Brenski führte Scott Lawton selbst mit viel Charme, Fachwissen und Humor durch den Abend. Seine unterhaltsame Moderation bot interessante Hintergrundinformationen zu Komponisten, Werken und Arrangements.

Ein besonderer Glanzpunkt war der Auftritt der Solistin Patricia Nubi, die nicht nur durch ihre Stimme überzeugte, sondern auch durch ihre Verbindung zur Region: Als Polizei-Oberrätin leitete sie über drei Jahre lang den Leitungsstab der Kreispolizeibehörde Höxter. Inzwischen in einer Polizei-Oberbehörde in Duisburg tätig, kehrte sie für diesen Auftritt in ihren ehemaligen Dienstbereich zurück - und wurde mit herzlichem Applaus empfangen.

Am Ende des Konzerts hielt es niemanden mehr auf den Stühlen: Standing Ovations und Zugabe-Rufe erfüllten den Saal - und wurden vom Orchester mit einem letzten musikalischen Gruß gerne beantwortet.

Der gesamte Erlös des Konzerts kommt dem Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Höxter zugute, das wichtige Schutz- und Unterstützungsarbeit für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder leistet. /nig

