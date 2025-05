Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

Warburg (ots)

Am Donnerstag, 8. Mai, ereignete sich gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Warburg, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Fahrer aus Willebadessen war mit seinem Ford in Fahrtrichtung Bundesstraße 7 unterwegs und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine 21-jährige Fahrerin aus Beverungen, die mit einem Skoda Fabia folgte, hielt ihr Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig an. Eine nachfolgende 46-jährige Fahrerin, ebenfalls aus Willebadessen, konnte ihren Opel nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den Ford geschoben. Die 21-jährige Skoda-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell