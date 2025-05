Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit über 1,5 Promille am Steuer - Zeugin verhindert Schlimmeres

Höxter (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei Höxter am Montagnachmittag, 12. Mai, einen alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, bevor es zu einem Unfall kam. Gegen 16:00 Uhr meldete eine 37-jährige Frau aus Höxter der Leitstelle einen Lkw, der in auffälliger Weise in Schlangenlinien fuhr und mehrfach von der Fahrbahn abkam. Der betreffende Lkw war von Höxter-Ottbergen in Richtung Höxter-Godelheim auf der Bundesstraße 64 unterwegs. Eine Streifenbesatzung der Polizei konnte das Fahrzeug wenig später im Bereich Höxter-Godelheim anhalten und kontrollieren. Bereits beim Öffnen der Fahrertür nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der 54-jährige Fahrer, ein polnischer Staatsbürger, hatte einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Zahlung einer Sicherheitsleistung an. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ein Mitarbeiter der Spedition kümmerte sich um den Lkw und stellte diesen ordnungsgemäß auf einem nahegelegenen Parkplatz ab./rek

