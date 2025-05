Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Beverungen (ots)

Bei einem Unfall mit einem Fahrrad und einem Auto bei Beverungen-Würgassen ist ein 85-jähriger Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 20. Mai, gegen 16.30 Uhr an der L763 in Höhe des Freizeitsees. Der 85-Jähriger Radfahrer befuhr den Alten Postweg aus Richtung Würgassen kommend und beabsichtigte, die L763 zu überqueren. In diesem Moment befuhr ein 32-Jährige mit ihrem schwarzen Skoda die L763 von Würgassen kommend in Fahrtrichtung Lauenförde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Am Unfallort war zunächst Lebensgefahr angenommen worden. Später teilte die Klinik mit, dass der Patient außer Lebensgefahr sei. Auch die Skoda-Fahrerin wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Ein Unfallaufnahme-Team und ein Sachverständiger übernahmen die Sicherung der Unfallspuren, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an Die L763 war während der Unfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt.

