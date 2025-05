Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen zu Einbruch in Baumarkt gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (11.05.2025) zwischen 02:15 Uhr und 02:45 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände in der Boschstraße in Steinheim an der Murr. Mutmaßlich über einen Zaun stiegen die Täter auf das Außengelände eines Baumarktes. Im Anschluss betraten sie auf noch unbekannte Weise das Firmengebäude. Hier entwendeten sie mehrere vorgefundene Spirituosenflaschen sowie einen Dekoartikel. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 450 Euro. Die Höhe eines möglichen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

