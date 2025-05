Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Polizeieinsatz nach Schussabgabe in der Silcherstraße - zweite Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Heute Abend (12.05.2025) kam es gegen 19:20 Uhr zur Abgabe von Schüssen in der Silcherstraße in Tamm (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6032333, erste Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6032341).

Bei dem Vorfall wurde eine Person durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Sie befindet sich zur Behandlung in einem Krankenhaus. Die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen dauert nach wie vor an. Weitere Informationen zum Sachverhalt können frühestens am morgigen Dienstag in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden. Wir bitten daher darum, in der Nacht von telefonischen Sachstandsanfragen abzusehen.

