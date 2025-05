Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Praxisräume

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (02.05.) und Samstag in zwei verschiedene Gebäude eingestiegen. In der Zeit zwischen Freitag (02.05.), 15.00 Uhr und Samstag (03.05.), 09.00 Uhr haben Unbekannte zwei Fenster einer Praxis an der Saerbecker Straße, Ecke Kolpingstraße beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten sie in den Praxisräumen einen Schrank. Beute machten die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. An der Alten Bahnhofstraße, in der Nähe der Kerkstiege, sind Unbekannte in das Gebäude des DRK eingestiegen. Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr und Samstagmorgen, 09.00 Uhr gewaltsam ein Fenster. Sie durchsuchten sämtliche Räume und beschädigten diverse Türen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Greven entgegen, Telefon 02572/928-4455.

