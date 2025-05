Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Schulwegunfall, 10-jähriges Mädchen leicht verletzt

Greven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (30.04.) gegen 07.30 Uhr auf der Sachsenstraße gekommen. Eine 73-jährige Grevenerin fuhr in einem Mercedes-Benz Vito auf der Sachsenstraße in Richtung Frankenstraße. In Höhe der Hausnummer 8 übersah sie nach ersten Erkenntnissen ein 10-jähriges Mädchen aus Greven, das auf dem Weg zur Schule aus einem Seitenweg auf die Sachsenstraße fuhr. Der Mercedes streifte das Rad, und das Mädchen stürzte. Dabei zog es sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

