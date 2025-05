Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt, Auffahrunfall

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (30.04.) ist es auf der Straße Dannenkamp zu einer Kollision von zwei Pedelec-Fahrerinnen gekommen. Ein 74-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Dannenkamp in Richtung Hembergener Straße. An der Einmündung Hembergener Straße bremste die Frau verkehrsbedingt ab. Dies übersah nach ersten Ermittlungen eine 82-jährige Emsdettenerin, die mit ihrem Pedelec hinter der Frau fuhr. Sie fuhr auf das Pedelec der 74-Jährigen auf. Beide Frauen stürzten daraufhin. Die 74-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 82-Jährige verletzte sich leicht. An den Pedelecs entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzt etwa 150 Euro.

