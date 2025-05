POL-ST: Altenberge, Schwerer Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (29.04.) ist die Polizei über einen gestürzten Radfahrer an der Rheiner Straße informiert worden. Ein 70-jähriger Ibbenbürener war gegen 19.50 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Ibbenbüren unterwegs. Nach ersten Ermittlungen stürzte der Mann mit seinem Rad ohne Fremdeinwirkung in Höhe der Hausnummer 312. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

