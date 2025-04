Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (29.04.) ist die Polizei über einen gestürzten Radfahrer an der Rheiner Straße informiert worden. Ein 70-jähriger Ibbenbürener war gegen 19.50 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Ibbenbüren unterwegs. Nach ersten Ermittlungen stürzte der Mann mit seinem Rad ohne Fremdeinwirkung in Höhe der Hausnummer 312. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 70-Jährige unter Alkoholeinfluss fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

