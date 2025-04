POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall in Hollich - Pkw landet auf dem Dach

Lengerich (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger ist es am Montag (28.04.) gegen 19.25 Uhr auf dem Rathausplatz gekommen. Ein 83-jähriger Mann aus Lengerich lief in der Fußgängerzone seitlich der dortigen Bäckerei in Richtung Kirche. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm in dem dortigen Engpass ein Radfahrer entgegen, der den ...

mehr