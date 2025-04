Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Unfallbeteiligter gesucht

Lengerich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger ist es am Montag (28.04.) gegen 19.25 Uhr auf dem Rathausplatz gekommen.

Ein 83-jähriger Mann aus Lengerich lief in der Fußgängerzone seitlich der dortigen Bäckerei in Richtung Kirche. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm in dem dortigen Engpass ein Radfahrer entgegen, der den 83-Jährigen frontal anfuhr. Der Senior und der Radfahrer stürzten. Anschließend stand der Radfahrer auf und fuhr weiter, ohne sich um den 83-Jährigen zu kümmern. Der Lengericher wurde durch den Sturz schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Radfahrer. Dieser wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, hat eine kräftige Statur und ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Der junge Mann trug ein helles Hemd und eine dunkle Jeans. Er war mit einem Fahrrad mit weißem Rahmen unterwegs.

Der Radfahrer sowie Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, melden sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell