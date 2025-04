Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Montag (28.04.) hat ein Unbekannter an der Joseph-Schründer-Straße die Scheibe eines Porsche eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Der Porsche war in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Ein Zeuge sah gegen 11.40 Uhr, wie der Täter die Scheibe des Fahrzeugs einschlug, daraus etwas entwendete und danach Richtung Hagebaumarkt flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. In der Geldbörse befand sich neben diversen Dokumenten und Karten auch eine mittlere dreistellige Bargeldsumme. Der Unbekannte war männlich, klein, und trug eine auffällige Wollmütze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455. In diesem Zusammenhang macht die Polizei noch einmal darauf aufmerksam: Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen. Auch wenn Sie das Auto nur für kurze Zeit verlassen. Zurückgelassene Wertgegenstände in Fahrzeugen können immer ein Anreiz für Täter sein.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell