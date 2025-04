POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Lienen (ots) - Am Wochenende hat es zwei Einbrüche und einen Diebstahl aus einem Selbstbedienungsautomaten gegeben. Am Samstag (26.04.) sind Unbekannte gegen 01.20 Uhr in ein Restaurant an der Straße Thieplatz eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Haupteingangstür zum Restaurant auf und gelangten so in die Räume. Da sie dabei einen akustischen Alarm auslösten, flüchteten die Täter und ...

