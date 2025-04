Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbrüche, Zeugen gesucht

Lienen (ots)

Am Wochenende hat es zwei Einbrüche und einen Diebstahl aus einem Selbstbedienungsautomaten gegeben. Am Samstag (26.04.) sind Unbekannte gegen 01.20 Uhr in ein Restaurant an der Straße Thieplatz eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Haupteingangstür zum Restaurant auf und gelangten so in die Räume. Da sie dabei einen akustischen Alarm auslösten, flüchteten die Täter und machten nach ersten Ermittlungen keine Beute. An der Iburger Straße haben Unbekannte in der Zeit von Freitag (25.04.), 21.00 Uhr bis Samstag (26.04.), 08.30 Uhr das Fenster zu einem Eiscafé aufgebrochen. Im Café durchwühlten sie mehrere Schubladen und entwendeten einen geringen dreistelligen Euro-Betrag. In der Zeit von Samstag (26.04.), 19.00 Uhr bis Sonntag (27.04.), 10.05 Uhr ist an der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 5, ein Eis-Selbstbedienungsautomat aufgehebelt worden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld, die genaue Höhe ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den drei Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in den angegebenen Zeiten etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

