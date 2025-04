Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, Mercedes bleibt auf Dach liegen

Tecklenburg (ots)

Am Sonntagmorgen (27.04.) ist die Polizei gegen 01.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Natrup-Hagener-Straße/ Leedener Mühlenweg gerufen worden. Eine Notrufzentrale hatte per E-Call aus einem Unfallfahrzeug einen Notruf erhalten. Bei Eintreffen der Beamten lag ein Mercedes Benz auf dem Dach in einem Straßengraben. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 44-jähriger Ibbenbürener mit dem Wagen auf der Natrup-Hagener Straße in Richtung Leeden. In einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach rechts in die Bankette und fuhr anschließend in den Straßengraben. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach im Graben. Bei dem Unfall wurden der Ibbenbürener und sein 43-jähriger Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell