POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall nach Flucht

Lienen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (25.04.) wollten Polizisten aus Niedersachsen den Fahrer eines Mercedes-Benz Citan kontrollieren. Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, woraufhin dieser auf dem Postdamm zunächst anhielt. Dann jedoch beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete in den Ortskern Lienen.

Die Beamten verfolgten das Fahrzeug. Gegen 00.50 Uhr kam der Fahrer des Mercedes dann auf der Holperdorper Straße, kurz hinter der Straße Am Steinbruch, in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr zunächst in den Grünstreifen und touchierte die dortige Leitplanke. In der Folge rutschte der Mercedes zurück über die Fahrbahn in einen Sattelzug, der rechtsseitig in einer dortigen Haltebucht parkte.

Der Fahrer des Mercedes, ein 32-jähriger Mann aus Melle (Landkreis Osnabrück), wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 38-Jähriger aus Sulingen (Landkreis Diepholz), der zum Unfallzeitpunkt in dem Fahrzeug schlief, blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 12.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Da zusätzlich der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

