Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Graffitis an Schulgebäude

Lotte (ots)

Unbekannte haben auf dem Gelände der Grundschule an der Jahnstraße mehrere Graffitis angebracht.

Ein Mitarbeiter der Gemeinde stellte zunächst am Dienstagmorgen (22.04.) um 07.00 Uhr an mehreren Außenwänden und einer Toilettentür der Sporthalle Graffitis fest. Am Abend zuvor (21.04.) gegen 18.00 Uhr waren diese noch nicht da.

Am Tag darauf stellte der Mitarbeiter erneut Graffitis fest. Diese haben die Unbekannten in der Zeit von Dienstagabend (22.04.), 18.00 Uhr bis Mittwoch, 07.00 Uhr an mehrere Außenwände der Sporthalle angebracht.

Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell