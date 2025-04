POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Saerbeck (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag (19.04.) und Sonntag (20.04.) in ein Einfamilienhaus an der Straße Fährweg Ecke Hembergener Straße eingestiegen. Die Täter hebelten zwischen 17.00 Uhr am Samstag und 18.20 Uhr am Sonntag ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten sie diverse Räume. Was die Täter genau entwendet haben und wie hoch der Schaden ist, ist noch Gegenstand ...

