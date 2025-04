Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

Saerbeck (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (19.04.) und Sonntag (20.04.) in ein Einfamilienhaus an der Straße Fährweg Ecke Hembergener Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten zwischen 17.00 Uhr am Samstag und 18.20 Uhr am Sonntag ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten sie diverse Räume. Was die Täter genau entwendet haben und wie hoch der Schaden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

