Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - drei Fahrzeuge beteiligt

Steinfurt (ots)

Am Samstag (19.04.) um 11.00 Uhr ist ein 32-jähriger Mann aus Westerkappeln mit seinem VW Golf auf der Straße Am Königsteich unterwegs gewesen. An der Kreuzung mit der Osnabrücker Straße bog er nach links in Richtung Lotte ab.

Ersten Ermittlungen zufolge zeigte die Ampel zu dem Zeitpunkt für ihn grünes Licht. Von rechts kam eine 68-jährige Frau aus Lotte mit ihrem Toyota in den Kreuzungsbereich gefahren. Die Autos stießen zusammen. Der Toyota geriet durch die Kollision ins Schleudern und fuhr auf den, an der Haltelinie Osnabrücker Straße Richtung Westerkappeln stehenden, Dacia Sandero eines 48-jährigen Mann aus Köln auf.

Die Frau aus Lotte wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 13.000 Euro. Die Ermittlungen zu Unfallursache dauern an.

