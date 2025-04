Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer verletzt sich schwer

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (20.04.) ist um 13.15 Uhr ein 55-jähriger Mann aus Polen mit einem Mercedes Benz die Ringeler Straße in Richtung Lengerich gefahren. Im Bereich einer langgezogenen Kurve kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Graben. Hier kollidierte er mit einem Baum.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell