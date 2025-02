POL-MFR: (114) Tödlicher Verkehrsunfall bei Diespeck - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am späten Samstagabend (01.02.2025) kam es in einer Wohnung in der Fürther Südstadt zu einem Streit zwischen zwei Personen. Als die Polizei vor der Wohnung stand, versuchte einer der Beteiligten über ein Dach zu flüchten und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. In der Wohnung in der Ludwigstraße ...

mehr