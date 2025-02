POL-MFR: (111) Sachbeschädigungsserie in Ammerndorf - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ladendetektive in einem Kaufhaus in der Innenstadt eriwschten am Freitagnachmittag (31.01.2025) einen mutmaßlichen Ladendieb, der Ware im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro einsteckte. Als sie den 39-Jährigen zur Rede stellen wollten, reagierte dieser mit Gewalt. Die Detektive konnten den Mann gegen 14:30 Uhr in einem Kaufhaus in der Königstraße beobachten, wie er hochwertige Ware in verschiedene ...

mehr