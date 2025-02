POL-MFR: (108) Nach angeblicher Schießübung im Wald - Pkw Fahrer auf Drogen und ohne Führerschein kontrolliert

Roth / Wendelstein (ots) - In der Nacht von Freitag (31.01.2025) auf Samstag (01.02.2025) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Service-Center des TÜV SÜD in Roth und in Wendelstein ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich jeweils im Zeitraum von etwa 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr mutmaßlich über Fenster Zugang zu den beiden Service-Centern in der Drahtzieherstraße in Roth ...

mehr