POL-MFR: (107) Einbrüche in TÜV SÜD Service-Center

Roth / Wendelstein (ots)

In der Nacht von Freitag (31.01.2025) auf Samstag (01.02.2025) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Service-Center des TÜV SÜD in Roth und in Wendelstein ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich jeweils im Zeitraum von etwa 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr mutmaßlich über Fenster Zugang zu den beiden Service-Centern in der Drahtzieherstraße in Roth und im Richtweg in Wendelstein. In beiden Fällen gingen sie Tresore an und entwendeten unter anderem Bargeld.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

