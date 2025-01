POL-MFR: (104) Zeugenaufruf nach schadensträchtigem Einbruch in HiFi-Geschäft

Feuchtwangen (ots) - Wie mit Meldung 95 berichtet, überfiel am 29.01.2025 ein Unbekannter eine Tankstelle in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei bittet erneut um Zeugenhinweise. Gegen 18:45 Uhr betrat ein unbekannter, maskierter Mann eine Tankstelle in der Rothenburger Straße in Schnelldorf. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld und flüchtete daraufhin mit der Tatbeute von ...

