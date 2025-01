Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (102) Überfall auf Tankstelle - erneuter Zeugenaufruf

Feuchtwangen (ots)

Wie mit Meldung 95 berichtet, überfiel am 29.01.2025 ein Unbekannter eine Tankstelle in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei bittet erneut um Zeugenhinweise.

Gegen 18:45 Uhr betrat ein unbekannter, maskierter Mann eine Tankstelle in der Rothenburger Straße in Schnelldorf. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld und flüchtete daraufhin mit der Tatbeute von mehreren Hundert Euro in unbekannte Richtung.

Der bedrohte Tankstellenmitarbeiter verständigte sofort die Polizei. Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei welchen eine Vielzahl von Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Feuchtwangen und den umliegenden Dienststellen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, gelang es dem Unbekannten unerkannt zu entkommen. Möglicherweise flüchtete der Unbekannte am Rathaus vorbei in Richtung "Am Wiesengrund".

Da im Zeitraum des Überfalls eine Bürgerservice-Veranstaltung im Schnelldorfer Rathaus stattfand, bittet die Ansbacher Kriminalpolizei die Teilnehmer der Veranstaltung, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. Zudem werden Verkehrsteilnehmer, welche im Tatzeitraum die Rothenburger Straße in Schnelldorf befuhren, ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

