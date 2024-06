Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe überwinden Tor und brechen in Fahrzeuge ein

Kaiserslautern (ots)

In diesem Fall hat die Umzäunung eines Einfamilienhauses im Barbarossaring Diebe nicht davon abgehalten, einen Blick in zwei Fahrzeuge zu werfen. Nach bisherigen Ermittlungen standen ein Mercedes C-Klasse und ein Smart fortwo von Dienstag, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, in der Einfahrt des Hauses. Unbekannte Täter überkletterten das verschlossene Zufahrtstor und machten sich an den beiden Pkw zu schaffen. Aus dem Innenraum der Autos rissen sich die Langfinger zwei Sonnenbrillen und einen Schlüsselbund unter den Nagel. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aus Fahrzeugen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

