Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gullydeckel in Erfenbach ausgehoben

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen (19. Juni 2024) meldete ein Passant, dass er in den vergangenen Tagen mehrfach herausgenommene Kanaldeckel im Bereich der Sportanlagen im Stadtteil Erfenbach festgestellt habe. Um Schlimmeres zu vermeiden, habe der 55-Jährige die Abdeckungen jeweils wieder eingesetzt. Der Polizei ist bislang nicht bekannt, ob dadurch jemand gefährdet wurde, beziehungsweise zu Schaden gekommen ist. Informationen, die bei der Aufklärung helfen können, was es mit den ausgehobenen Gullydeckeln auf sich hat, bitte bei der der Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 melden.|jm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell