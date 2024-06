POL-PPWP: Langfinger erbeuten Motorroller

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Montagnachmittag (17. Juni 2024) wurden der Polizeiinspektion in Rockenhausen zwei tote Schafe an einem Feldweg beim Stadtteil Dörnbach gemeldet. Vor Ort ergab sich den Polizeibeamten ein erschreckendes Bild. Nach aktuellem Ermittlungsstand töteten Unbekannte zwei Schafe, indem sie ihnen die Kehlen aufschnitten. Die Kadaver wurden am Waldrand "entsorgt". Bislang ist unklar, wer ...

