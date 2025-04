Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, E-Scooter-Fahrer schwer verletzt, Fahrer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss

Greven (ots)

Am Sonntag (27.04.) ist auf der Holzschuhmacherstraße gegen 20.35 Uhr ein E-Scooter-Fahrer gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei schwer. Nach ersten Ermittlungen stürzte der 55-jährige Grevener aus noch ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Da bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde dem Grevener eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang macht die Polizei noch einmal darauf aufmerksam: Für E-Scooter-Fahrern gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Weitere Informationen zum Thema E-Scooter gibt es auf der Homepage der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/e-scooter-was-ist-erlaubt-und-was-ist-verboten

