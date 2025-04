Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Hörstel, Saerbeck, Wettringen, Fahrzeuge aufgebrochen

Emsdetten, Hörstel, Saerbeck, Wettringen (ots)

Seit Ende vergangener Woche sind im Kreisgebiet mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. In Emsdetten öffneten unbekannte Täter am Märkischen Weg gewaltsam die Tür eines Kleintransporters. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (24.04.25), 19.00 Uhr und Sonntag (27.04.25), 18.00 Uhr. Aus dem Citroen Jumper stahlen die Täter Baumaschinen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Ebenfalls in Emsdetten, an der Straße Lütkenfelde, nahe der Sinninger Straße in Sinningen, schlugen Kriminelle am Samstag (26.04.25) zwischen 12.45 Uhr und 13.40 Uhr die Scheibe an der hinteren Beifahrertür eines roten Nissan X-Trail ein. Es wurde eine Gartentasche mit Inhalt entwendet. In Hörstel wurde am Freitag (25.04.25) zwischen 11.05 Uhr und 11.45 Uhr die hintere rechte Scheibe eines schwarz-gelben Renault Captur eingeschlagen. Der Wagen parkte an der Straße Am Teutohang/Ecke Bergeshöveder Straße in Riesenbeck. Vom Rücksitz stahlen die Diebe eine Damenhandtasche. In Saerbeck schlugen unbekannte Täter am Freitag zwischen 10.15 Uhr und 12.05 Uhr die Heckscheibe eines Autos ein, das am Lengericher Damm auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellt war. Aus dem blauen Opel Zafira stahlen sie eine Wickeltasche. In Wettringen an der Tannenstraße stahlen Unbekannte aus einem Firmenfahrzeug mehrere Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Täter machten sich am Freitag zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr an dem Transporter zu schaffen. Sie öffneten gewaltsam die Heckklappe und gelangten so ins Innere. Die Polizei ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen. Hinweise von Zeugen nimmt jeweils die zuständige Wache entgegen, in Emsdetten (auch für Saerbeck) unter 02572/9306-4415, für Hörstel in Rheine unter 05971/938-4215, für Wettringen in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell