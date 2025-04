Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, schwerer Verkehrsunfall, Auto prallt gegen Baum

Westerkappeln (ots)

Am Montag (28.04.) ist ein 18-jähriger Mettinger gegen 14.25 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Langenbrücker Straße verunglückt. Nach ersten Ermittlungen kam der 18-Jährige in Höhe der Hausnummer 22 aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mettinger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 25.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell