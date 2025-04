Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall, E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (29.04.) ist es gegen 16.35 Uhr im Kreuzungsberich Bachstraße/Marienstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine E-Scooter-Fahrerin kollidierte mit einem Autofahrer. Eine 23-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem E-Scooter auf der Bachstraße in Richtung Münsterkamp. In Höhe der Kreuzung mit der Marienstraße fuhr von links ein Ford Focus aus der Marienstraße kommend in die Bachstraße. Es kam zur Kollision. Die 23-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 4000 Euro.

